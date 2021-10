Legionarios hondureños se marchan dolidos a sus equipos tras derrota ante Jamaica

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Los jugadores de la Selección de Honduras han comenzado a marcharse a sus equipos, algunos van sin ánimos de hablar y otros amablemente dieron su opinión tras el batacazo de la Bicolor ante Jamaica que los dejó en último lugar de la eliminatorias de Concacaf.



Uno de los primeros en salir fue el lateral derecho, Andy Najar, quien no quiso dar entrevistas a los medios, pues se marchó dolido. Otros dos como Danilo Acosta y Denil Maldonado dieron su punto de vista sobre la salida de Coito y el mal momento que vive el cuadro nacional.



"No tengo ningún comentario sobre la salida del profe Coito, es todo lo que tengo que decir", manifestó el lateral izquierdo Danilo Acosta quien también agregó que estar en la Selección Nacional ha sido una "experiencia muy linda".



Quien sí habló largo y tendido fue el defensor Denil Maldonado quien voló a Chile para unirse al Everton de Viña del Mar y lamentó que los aficionados le hayan dado la espalda al equipo nacional cuando más lo ha necesitado.



"Es una lástima lo que pasó. Perder de esta manera es doloroso para nosotros que estamos en este barco y somos los llamados a sacarlo adelante. Ojalá primero Dios en la próxima fecha FIFA podremos levantarnos", contó Denil.



El zaguero habló sobre la salida de Fabián Coito de la Selección. "Es duro la salida del profe, venía haciendo un buen papel y lastimosamente las cosas no le salieron como él quería", comentó.



Algunos aficionados hicieron comentarios despectivos a los futbolistas pues están molestos porque Honduras nunca ha encontrado una idea de juego Y Denil lamentó que hayan sido tratados de esa forma.



