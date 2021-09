¿Por qué 'Choco' Lozano no fue tomado en cuenta para el juego ante Canadá?  

TORONTO, CANADÁ.- Mientras la mayoría daba por el hecho que el ataque hondureño ante Canadá sería comandado por Romel Quioto y 'Choco' Lozano, el director técnico, Fabián Coito, sorprendió con una inusual alineación.



Coito también asombró hace unos meses cuando oficializó la convocatoria para la Copa Oro, en la que no incluyó al jugador del Cádiz de España.



Esta vez sí fue tomado en cuenta para el inicio de la eliminatoria y, aunque el futbolista no tiene ningún problema para jugar, el mandamás de la Bicolor decidió que no jugaría.



Según Diario Diez, por "decisiones técnicas" Lozano no está ni en la banca para poder jugar.



Sin embargo, al igual que el ex Olimpia, otros dos jugadores que no fueron uniformados para el encuentro de la primera fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf fueron los del Marathón, Allans Vargas y el velocista Edwin Solani.



