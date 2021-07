La UEFA no quiere publicidad con colores arcoíris en Rusia y Azerbaiyán  

BERLÍN, ALEMANIA.- La UEFA pidió a sus principales patrocinadores no desplegar carteles publicitarios con los colores arcoíris en los estadios de Bakú y San Petersburgo, afirmó este viernes Volkswagen, quien "lamenta" esta decisión.



"Con motivo de la preocupación de la UEFA por el marco jurídico en Rusia y Azerbaiyán, la Asociación nos ha informado que no sería posible utilizar la publicidad con los colores del arcoíris en los paneles publicitarios en San Petersburgo y Bakú", afirma el fabricante de automóviles en un comunicado transmitido a la AFP.



Contactada por la AFP, la UEFA indicó que "apoya totalmente esos mensajes de tolerancia y respeto, como se hizo en todos los estadios para todos los partidos de los octavos de final".



"La UEFA pidió a sus patrocinadores que se aseguren de que el diseño esté conforme a las legislaciones locales y no es el caso en Bakú y San Petersburgo", añadió.



La LSVD, la principal asociación de LGBT de Alemania, emitió un comunicado mostrando su enfado: "La falsedad de la UEFA no tiene límites. Con esta acción, traiciona no solamente a las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Azerbaiyán y Rusia, sino a los de toda Europa", afirmó Alfonso Pantisano, uno de sus responsables.



Este episodio supone un resurgimiento de la polémica que tuvo lugar en el final de la fase de grupos, cuando la ciudad de Múnich quiso iluminar su estadio con los colores arcoíris de la comunidad LGTB antes del Alemania-Hungría para protestar por la aprobación de una ley en Hungría considerada discriminatoria hacia los homosexuales.



La UEFA prohibió esta iluminación, pero varios patrocinadores principales de la Eurocopa, incluida Volkswagen, mostraron su solidaridad al difundir en los estadios su publicidad con esos colores en los octavos de final. La UEFA autorizó la operación, pero ninguno de estos encuentros se disputó en Rusia o Azerbaiyán.



Al hacer lo mismo en cuartos de final, Volkswagen pretendía "enviar una señal clara en favor de la diversidad".



Pese a todo, la difusión de los anuncios con colores arcoíris está permitida en los estadios de Roma y Londres, precisó Volkswagen.



