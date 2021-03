Benzema es un jugador "especial", aplaude Zidane antes del derbi madrileño

MADRID, ESPAÑA.- Un jugador "especial", que "todo el mundo admira": este sábado, Zinedine Zidane elogió al delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, que vuelve de una lesión en los aductores justo a tiempo para disputar el derbi de la capital española contra el líder, el Atlético de Madrid, el domingo en la 26ª jornada de La Liga.



"Es especial. Para mí, para la gente a la que le gusta el fútbol, es un alegría tenerlo en el Real Madrid. Ha mejorado muchísimo en los diez años que lleva aquí, es un jugador fundamental para nosotros", recalcó Zidane este sábado en la conferencia de prensa previa al derbi.

"Sabemos la importancia que tiene Karim para nosotros y no solo por el tema de los goles. Es un jugador que todo el mundo admira. Es un jugador que da mucho en el terreno de juego. Es un futbolista que ama el juego", siguió ponderando 'Zizou'.



"Karim va a estar con nosotros", confirmó el técnico francés luego de que el delantero se perdiera los últimos tres partidos por una pequeña lesión en los aductores.



"No vamos a arriesgar. Si hay una duda, no me gusta. Luego el jugador se puede lesionar más, hacerse más daño, entonces los que van a jugar tienen que estar siempre al 100%", matizó Zidane, despertando dudas sobre la titularidad de Benzema.

El domingo (15h15 GMT), el Real Madrid (3º, 53 puntos) hará un corto viaje al coliseo de su vecino y líder de La Liga, el Atlético de Madrid (1º, 58), para intentar acercarse en la clasificación y mantener sus opciones de conservar el título liguero.



"Jugamos otro partido, son tres puntos... Es una final pero como todos los partidos, todos son finales, cuando jugamos siempre tenemos que ganar. Pase lo que pase mañana, seguiremos vivos en La Liga", cerró Zidane.

El belga Eden Hazard, que todavía no se ha recuperado de su lesión muscular en el muslo izquierdo, no estará en este derbi madrileño. Tampoco el delantero Mariano Díaz, lesionado esta semana en la pelvis.