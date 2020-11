"Como refuerzo viene muy bien", dice Luis Enrique

'Para minimizar a una selección como Alemania, necesitas el trabajo de todos, tanto en defensa como en ataque. El plan estaba claro no ha cambiado en 95 minutos, independientemente del resultado, no especulamos', dijo. Foto: AFP

SEVILLA, ESPAÑA.- El seleccionador español Luis Enrique Martínez se mostró feliz tras golear 6-0 a Alemania en la Liga de Naciones este martes afirmando que "como refuerzo viene muy bien" para el equipo.



"Espero que sea un impulso, aunque yo he transmitido estos meses que lo que veía me gustaba, como refuerzo viene muy bien", afirmó Luis Enrique en rueda de prensa.

"Hemos planteado el partido como si fuera un cuarto de final, para que se pareciera lo más posible a un partido del Europeo", añadió el seleccionador español, que afirmó sentir "felicidad y alegría".



"Es muy importante recuperar la senda de la victoria a través de un buen partido y buen juego", añadió.



"Lo que sentimos desde dentro es que en esta fase de clasificación no ha habido ni un solo partido que hubiéramos merecido perder, hemos empatado varios, hemos marcado 13 goles en seis partidos y hemos encajado tres. En esta fase, a pesar de los empates, hemos merecido bastante más", dijo Luis Enrique.



El seleccionador español rechazó personalizar el triunfo en algún jugador, señalando que "personalizar en alguien, a pesar de que hay jugadores que han estado a un nivel altísimo, sería injusto".

"Para minimizar a una selección como Alemania, necesitas el trabajo de todos, tanto en defensa como en ataque. El plan estaba claro no ha cambiado en 95 minutos, independientemente del resultado, no especulamos", dijo.



El técnico se refirió a los lesionados Sergio Ramos y Sergio Canales, afirmando que "se retiraron por un problema muscular, creemos que no es nada demasiado grave, pero es un momento desagradable para todos".



Pese a la goleada, Luis Enrique rompió una lanza en favor de Alemania.

"Sigue siendo una de las mejores selecciones de Europa y del mundo, llegó primera de grupo, sin perder ningún partido", afirmó.