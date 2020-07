Guardiola cree que será "increíble" tener a Bielsa en la Premier League

LONDRES, INGLATERRA. - El entrenador del Manchester City Pep Guardiola considera que será "increíble" tener al argentino Marcelo Bielsa como técnico del Leeds United la próxima temporada en la Premier League inglesa.



"Bielsa es muy especial. Creo que será increíble tenerlo en la Premier League la próxima temporada", declaró el técnico catalán al ser preguntado en conferencia de prensa por el ascenso del histórico Leeds, entrenado desde el curso pasado por el preparador argentino.

"Marcelo es uno de los entrenadores más influyentes. El conocimiento no depende de los trofeos que ganas. Los jugadores juzgan al entrenador por su conocimiento", añadió Guardiola, quien siempre se ha mostrado un admirador del rosarino.



Bielsa logró el pasado fin de semana el ansiado regreso a la Premier League del Leeds, después de 16 años de ausencia en la élite del fútbol inglés.



"Felicidades al Leeds. No solo a Marcelo Bielsa. El Leeds es un club histórico. Después de 16 años han vuelto. Será bonito ir y jugar en su estadio. Un trabajo excepcional, no era fácil", declaró Guardiola.

"He tenido la suerte de hablar en algunas ocasiones con él (...) Ningún otro entrenador puede hacer jugar de la manera que lo hace él, que siempre tiene un toque muy personal. Nadie puede imitarle. Eso le hace ser tan especial", insistió el catalán, en la víspera del encuentro contra el Watford, correspondiente a la 37ª jornada de la Premier League, en la que el City, ya con el segundo puesto asegurado, no se juega nada.



A Guardiola también se le preguntó por su futuro en el City y el técnico dejó claro que seguirá entrenando a los 'Citizens': "Es un reto para mí. Nunca he estado cinco años en un mismo club. Es un reto ver si podemos mantener el nivel de las temporadas anteriores".



El gran reto que le queda esta temporada al Manchester City, después de ser eliminado en semifinales de la FA Cup por el Arsenal el sábado, será intentar clasificarse para la 'Final 8' de la Liga de Campeones de Lisboa, aunque para ello deberá eliminar al Real Madrid en los octavos de final, con la ventaja del triunfo por 2-1 logrado en marzo en el Estadio Bernabéu.



"Estoy ilusionado por las dos próximas semanas, por el partido del Real Madrid en particular y por la próxima temporada. El momento en el que pierda esa ilusión y esa llama será un problema", concluyó Guardiola.

