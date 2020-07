El Atalanta se frena en Verona en la carrera por el título  

ROMA, ITALIA.-El Atalanta, tercer clasificado, no tuvo su tarde más inspirada en esta ocasión y selló un empate (1-1) en su visita al Hellas Verona (9º), este sábado en la apertura de la 34ª jornada de la Serie A.



El equipo más en forma del 'Calcio' desde la reanudación del campeonato en junio (siete victorias y ahora dos empates, en nueve partidos) no pudo cumplir su objetivo de seguir sumando de tres en tres para continuar presionando al líder Juventus.



Con dos empates en sus últimos tres partidos, el equipo de Gian Piero Gasperini ha levantado el pie del acelerador y eso le complica en su búsqueda contrarreloj de un histórico título de campeón de Italia.



"Hablar del Scudetto siempre fue excesivo", estimó Gasperini.

"Desde la reanudación (de la Serie A tras el parón del coronavirus), hemos tenido resultados de campeón, pero el título no ha sido nunca nuestro objetivo porque no solo tenemos que hacer algo extraordinario, sino que a la Juventus también tendría que ocurrirle algo extraordinario", señaló.



El Atalanta se queda tercero, con los mismos puntos (71) que el Inter de Milán (2º), que visita el domingo a la Roma (5º).



La Juventus tiene ahora seis puntos más que el Atalanta y podría ampliar su cuenta a nueve si los turineses vencen el lunes al Lazio (4º) en el partido estelar de esta 34ª jornada.



En el duelo de este sábado, el Atalanta abrió el marcador en el minuto 50, cuando el defensa alemán Koray Günter tuvo un mal control y perdió inexplicablemente un balón. El colombiano Duván Zapata aprovechó el regalo, se hizo con la pelota, se adentró en el área y no falló en el mano a mano ante el arquero del Hellas.



El equipo veronés igualó en el 59, cuando un rechace del arquero del Atalanta fue aprovechado por Matteo Pessina, muy atento, para marcar a placer. Se da la circunstancia de que Pessina juega en el Hellas precisamente cedido por el Atalanta.

- Zapata alcanza a Muriel -

En la recta final del partido, el Atalanta tuvo buenas ocasiones para llevarse la victoria, pero no era su tarde y tuvo que conformarse con el reparto de puntos.



Duván Zapata suma ya 17 dianas en esta Serie A e iguala con su compatriota Luis Muriel como máximo anotador de su club en esta liga.



Muriel, que fue suplente, disputó el último cuarto de hora de partido. Lo hizo con un casco protector, después de haberse golpeado la cabeza esta semana en un accidente doméstico.



No pudo brillar en esta ocasión el argentino 'Papu' Gómez, alma ofensiva del equipo. Y su falta de inspiración la acusó todo el Atalanta, futuro rival del París Saint-Germain, en los cuartos de final de agosto en la Liga de Campeones.

Por su parte, el Sassuolo (8º) no pasó del empate 1-1 en Cagliari (11º) y se complica poder jugar la próxima Europa League.



Francesco Caputo adelantó al Sassuolo en el 12 y los sardos igualaron en el 63 por medio del brasileño Joao Pedro.



El Cagliari jugó con uno menos casi toda la segunda mitad, por la segunda amarilla a Andrea Carboni en el 48.



El duelo entre Milan (7º) y Bolonia (10º) cierra la tanda de partidos de este sábado.