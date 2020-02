'Potrillo' Vargas ante una nueva oportunidad en la Sub-23

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-"Contento de regresar" a la Sub-23 de Honduras se mostró el volante de Platense, Jeancarlo Vargas, quien a su vez repasó la actualidad del conjunto selacio en el torneo Clausura 2020 en el cual buscan a toda costa evadir el descenso.



"Agradecido con Dios por la oportunidad y venimos a trabajar, si estamos aquí es por el trabajo en el club y esperamos venir no solo a un microciclo más", apuntó el habilidoso extremo.



Vargas tiene con 22 años y procesos mundialistas a nivel Sub-17 y Sub-20, por lo que sueña con continuar el ciclo. "El llamado es por el trabajo que venimos haciendo en el club, esperamos seguir así, ser constantes y que me siga tomando en cuenta el profe", apuntó.



El 'Potrillo', sobrenombre que recibió hace un tiempo por su hermano Joshua Vargas, quien milita a día de hoy en Lobos de la Upnfm, reiteró que "no solo quiero venir a un microciclo, quiero estar en esos últimos llamados de marzo, toca trabajar y seguir haciendo las cosas de la mejor manera en el equipo", lanzó.

LEA: Alegría y novedades en entreno de la Selección Sub-23 de Honduras



Y es que para el futbolista que viene de hacer doblete en el 4-0 ante Honduras Progreso, el cual dio un respiro y acercó a la salvación a los suyos, también tuvo un espacio para declarar respecto a esa batalla particular que vienen librando con Real Sociedad y los ribereños.



"Un rival muy fuerte, sabemos que al profe Castellón le gusta salir a presionar, el domingo es un buen día para salir de la situación en que estamos", indicó en relación al agarró de la jornada 10 con los de la Perla del Ulúa este domingo, a las 4:00 PM.

A veces no puede ni dormir por la situación de Platense

El joven futbolista, de 22 años, acepta que la situación deportiva de los suyos le causa dolor de cabeza a cualquiera e, incluso, dificulta la conciliación del sueño.



"A veces no podemos ni dormir por la situación del club, sabemos lo importante que es para el Puerto este Platense", se sinceró el mundialista infantil en Chile 2015 (Sub-17).

TAMBIÉN: Sub-23 de Honduras entrena con la mira en Tokio 2020