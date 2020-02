El fin de semana del Juego de Estrellas, un tributo a Kobe Bryant  

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Ha sido una de las tradiciones más reverenciadas de la NBA: La mañana del Juego de Estrellas, la liga honra a un jugador retiro en el llamado “Brunch de Leyendas”. Atrae a cerca de 3.000 asistentes y cada año un reciente jugador retirado con un vínculo a la ciudad anfitriona es honrado.



Cuando el juego se realizó en Los Ángeles hace dos años la NBA querían honrar a Kobe Bryant.



Lo rechazó, no podía asistir. ¿La razón? Su hija Gianna Bryant tenía un partido esa mañana.



“Eso te dice todo lo que necesitas saber de sus prioridades”, dijo el comisionado de la NBA Adam Silver el domingo al recordar esa conversación con Bryant.



Este fin de semana, el Juego de Estrellas se escenificó en Chicago, la ciudad que por mucho tiempo Michael Jordan llamó su casa. Será realzada con el partido en el que LeBron James y Giannis Antetokounmpo serán capitanes _pero fue predeciblemente y comprensiblemente opacado por Bryant.



Jennifer Hudson, vistiendo con el color púrpura de los Lakers, rindió un tributo a Bryant antes del juego al cantar “For All We Know”. Los jugadores del equipo de James utilizaron el número 2 de Gianna en su jersey y los del equipo de Antetokounmpo usaron el 24 de Kobe. Todos portaron un parche con nueve estrellas, una por cada una de las víctimas del accidente.



El rapero Common, en su tributo antes del juego en Chicago, también rindió homenaje a Bryant asegurando que “incluso en los momentos más oscuros, sentirás la luz de Kobe”.

Todos los asistentes al Juego de Estrellas del domingo recibieron una publicación especial de 24 páginas de la revista Sports Illustrated dedicada a la carrera de Bryant. En la última página con texto, antes de la contraportada apareció una cita de Jordan: “Amé a Kobe _fue como un hermano pequeño para mí”, comienza. Junto a la cita hay una foto de Bryant defendiendo a Jordan en 1997, con la lengua de fuera como lo solía hacer el base de los Bulls.



Han transcurrido tres semanas desde que él, su hija Gianna y siete otras personas fallecieron en un accidente de helicóptero al sur de California y el luto sigue palpable.



El primer galardón al Jugador Más Valioso Kobe Bryant será entregado más tarde este domingo, para el jugador que sea reconocido como la máxima estrella del encuentro _un trofeo que Bryant levantó en cuatro ocasiones.



Es una época sombría para la NBA, debido a que la liga aún está en duelo por el fallecimiento del comisionado emérito David Stern, 1 de enero. Fue recordado también en el Brunch de Leyendas y Silver comparó a Bryant con su exjefe.



“Sólo un recordatorio, ¿quién encarna el espíritu de jugador estrella más que Kobe? Siempre jugó al máximo. No le importaba si era un Juego de Estrellas”, dijo Silver. “Creo que eso es lo que él y David tenían en común, siempre competían. Creían en el poder del deporte”.



Magic Johnson había sido designado hace dos años para presentar a Bryant en el evento, al que no pudo asistir Bryant por su hija.



Este domingo, Johnson finalmente tuvo la oportunidad de hablar en el evento y rindió un tributo a Bryant.



En el evento honraron a cuatro individuos. Al director de USA Basketball Jerry Colangelo, quien recibió el galardón “Lifetime Achievement”; ee recién retirado y tres veces campeón de la NBA Dwyane Wade, nativo de Chicago, y quien recibió el reconocimiento como “Community Ambassador”; la retirada jugadora de la WNBA y originaria de la ciudad Cappie Pondexter con el premio al “Hometown Hero”; y la estrella de los Bulls y seis veces campeón de la NBA Scottie Pippen con el premio a la “Legend of the Year”.

