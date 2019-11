Pedro Atala: "No se equivoquen, nadie está conforme con haber perdido, remontaremos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Día a día se calienta un poco más la Súper Final de la Liga Concacaf. Motagua tiene ese desafío de remontar en el Nacional con su gente, algo que ciertamente se puede lograr.



Pedro Atala, presidente azul, le agregó un nuevo condimento a este partido entre Azules y Morados, una final que recuerda a la de 2007.



"No va a ser fácil pero creemos que nuestra experiencia en finales que prácticamente son 12 nos puede servir. Saprissa es un equipo importante pero el marcador es remontable y jugamos en casa. Nuestra afición va a estar alentando desde el minuto uno. Deseamos el Tricampeonato, dos de Liga y uno de Concacaf y lo podemos lograr. Estoy seguro de ello".



"Motagua no anda buscando quien es el más grande de Centroamérica. No vivimos de la historia. Sin lugar a dudas que respetamos como institución grande al Saprissa y a sus aficionados pero nosotros vivimos en el presente que es la Final de Liga Concacaf".



Por lo pronto el Azul ha decidido enfocar toda su atención en la Final y dejar de lado la LNP.

"Le hemos pedido a la Liga Nacional que nos ayude con esa primera fecha de la pentagonal contra Olimpia. Sabemos que conforme a la ley se puede suspender el juego en vista que no se cumplen las 72 horas entre partidos de Pentagonal y Concacaf".



Agregó que "nosotros lo haríamos con todo gusto si nuestro rival tuviera este tipo de compromisos. No es cualquier partido es una final centroamericana. Ojalá que los dueños de equipos y presidentes nos colaboren como nosotros lo haríamos".

Saprissa se siente campeón y sus aficionados son los que más lo demuestran en las redes sociales aunque todo se define en el verde césped.



"No se equivoquen que en Motagua nadie está conforme con haber perdido 0-1, remontaremos. Intentaremos hacer un partido perfecto para ser campeones de Centroamérica".



En 90 minutos el Ciclón debe hacer dos goles ante un Saprissa que viene a esperar y a proteger el marcador que obtuvo en casa (1-0).



"La clave es estar concentrados y salir a hacer lo que ya sabemos en nuestra casa. Tenemos un buen récord en nuestra cancha, nuestro fortín. Hay que despacharlos bien a los Ticos, pero con todo el respeto".



La confianza que posee Pedro es enorme como la vitrina de trofeos de su oficina, toda llena de reconocimientos. Atala le envía un mensaje a los delanteros Moreira, Estigarribia y Vega.



"La cancha juega, yo estuve en el estadio Ricardo Saprissa y me percaté que es una mesa de billar, la grama es cortita y la mojan una hora antes para que la pelota corra más", precisó.



"A Motagua le costó poder manejar la pelota pero nosotros no nos achicamos ni nos vimos de menos. Ellos tuvieron la del gol y una que sacó Rougier milagrosamente. Si el 26 de noviembre nuestros goleadores andan finos y anotan los goles muy posiblemente tendremos una nueva copa en nuestras vitrinas".