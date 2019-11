Costa Rica y EEUU afrontan doble jornada vital para seguir en Liga de Naciones de Concacaf 

CIUDAD MÉXICO, MÉXICO.- Ubicadas en el segundo puesto de sus respectivos grupos, las selecciones de Costa Rica y Estados Unidos afrontarán una doble jornada vital y decisiva para sus aspiraciones en la Liga A de Naciones de la Concacaf 2019-20.



Por su lado, escuadras como México y Honduras están a punto de clasificar a las semifinales pues marchan como líderes con seis puntos y además tienen dos oportunidades consecutivas de asegurar el boleto con paso perfecto de 12 unidades.

Sin margen de error

En el Grupo A, donde Cuba estaba sentenciada al descenso desde el principio, Canadá y Estados Unidos se disputan el pase a semifinales. Los del país de la hoja de maple marchan en primer lugar con nueve puntos por tres de sus vecinos estadounidenses.



La jornada anterior Canadá sacó ventaja de su condición de local y se impuso 2-0 a Estados Unidos que este viernes tratará de cobrarse la revancha en el estadio Exploria de Orlando.



Cuatro días después, el equipo de las barras y las estrellas irá al Complejo Deportivo Truman Bodden, en Islas Caimán, donde Cuba le esperará en condición de local.

Estados Unidos está obligado a ganar los dos partidos, pero tendrá que arreglárselas sin dos piezas clave: el mediocampista Michael Bradley del Toronto y el delantero Christian Pulisic del Chelsea, ambos aquejados de lesiones.



"Superar esta fase eliminatoria es prioridad para nosotros, y eso comienza con una victoria contra Canadá", apuntó Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos.

A sacar la jerarquía

En el Grupo D, Costa Rica, segunda con dos puntos, tiene que dar un golpe de autoridad ante Curazao, líder con cinco unidades, y Haití, tercero con dos puntos y peor diferencia de goles.



En sus dos primeras salidas, la 'Sele' no pudo pasar del empate ante los dos representativos caribeños a los que verá nuevamente en esta doble jornada.



El jueves, los ticos estarán de visita en el estadio Ergilio Hato de Willemstad para tratar de darle alcance a los curazaleños. Si ganan ese juego, tres días después, los centroamericanos tendrán la oportunidad de clasificarse ante los haitianos en su casa, en el estadio Ricardo Saprissa.



Para estos compromisos, el seleccionador tico Ronald González tuvo un doble contratiempo en el arco pues no podrá contar por lesión con su estelar Keylor Navas, del París Saint-Germain, y porque el reemplazo que había llamado de emergencia, Leonel Moreira, quien ataja para el Bolívar, no pudo salir de Bolivia porque los aeropuertos de ese país se encuentran cerrados por la crisis política.

Con un pie en semifinales

México en el Grupo B y Honduras en el C marchan como líderes con seis puntos y en esta doble jornada primero irán de visita y luego serán locales.



La escuadra mexicana dirigida por el argentino Gerardo Martino visitará el viernes el estadio Rommel Fernández para medirse a la selección de Panamá adiestrada por Américo Gallego. Luego será anfitrión de Bermudas en el estadio Nemesio Diez.



Por su lado, el representativo hondureño, comandado por el técnico uruguayo Fabián Coito, tiene programada una salida al estadio Pierre Aliker donde se medirá ante Martinica con un once alternativo y luego cerrará el grupo en el estadio Olímpico Metropolitano ante Trinidad y Tobago.