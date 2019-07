Teófimo López vence a Masayoshi Nakatani en el MGM National

MARYLAND, ESTADOS UNIDOS.- El hondureño Teófimo López derrotó al japonés Masayoshi Nakatani , por decisión unánime, en el MGM National Harbor de Oxon Hill en Meryland, Estados Unidos.



Para el boxeador catracho, este evento representó su combate 14 en el establacimiento antes mencionado, en Maryland.

López llegó a la lucha tras derrotar al finlandés Edis Tatli el 20 el pasado 20 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York.



Tras vencer a Nakatani, el catracho se enfrentará ante Richrd Commey, campeón del peso ligero de la Federación Nacional de Boxeo.





. @Dusty30th takes care of business in front of the home crowd via KO ? #LopezNakatani pic.twitter.com/MJdWjtxyBE

.@TeofimoLopez is lined up for a title fight with @RichardCommey, but wants @VasylLomachenko after that. What do YOU think the outcome of Lopez's upcoming fights will be? #LopezNakatani pic.twitter.com/fkbMsRwgqb