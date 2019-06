Con su acusación de violación, Neymar cumple un año fuera de juego

PARÍS, FRANCIA.- Nueva lesión, suspensiones por haber insultado a un árbitro y haber golpeado a un espectador, retirada de la capitanía en la Seleçao, acusación de violación: Neymar, que soñaba con el Balón de Oro cuando fichó por el PSG, cumple un año fuera de juego.



- 3 junio 2018, el regreso -

Primer tiro entre los tres palos de la Seleçao tras su entrada en juego, después un gol magnífico. Así fue el regreso de Neymar tras tres meses de ausencia por una lesión en el pie derecho. Despierta a una selección brasileña moribunda ante Croacia (2-0), en partido de preparación para el Mundial.



- 2 julio 2018, simulaciones "lamentables" -

Simulación para obtener un penal y lágrimas tras el pitido final en fase de grupos, una reacción desmesurada y varias escenas de 'teatro' en octavos. 'Ney' se convierte en el centro de las críticas en el Mundial 2018 a pesar de sus goles y sus destellos de calidad.



Peter Schmeichel, leyenda de la portería del Manchester United, juzga su comportamiento de "lamentable".



- 6 julio 2018, eliminación y abucheos -

Dominado por Bélgica (2-1), la Seleçao fue eliminada del Mundial 2018 en cuartos. En las pantallas gigantes instaladas en Rio, Neymar es abucheado cada vez que se retuerce de dolor por las entradas rivales.

Gráfico con algunos de los momentos que han marcado el último año de Neymar.







- 22 julio 2018, deprimido -

"No quería volver a ver un balón delante, no quería ver más fútbol", señaló Neymar en una entrevista exclusiva con la AFP, tras la desilusión rusa.



- 3 octubre 2018, "sensacional" -

Con un triplete en la goleada sobre el Estrella Roja (6-1) en Champions, Neymar recupera la sonrisa. "Ha estado sensacional", señaló su técnico, Thomas Tuchel.



- 3 diciembre 2018, 12º en el Balón de Oro -

N'Golo Kanté fue 11º, un puesto por delante de Neymar en la clasificación del Balón de Oro, ganado por Luka Modric. Desde 2013 el astro brasileño siempre había estado entre los diez primeros.



- 23 enero 2019, la recaída -

En dieciseisavos de final de la Copa de Francia, contra el Estrasburgo, Neymar deja el césped del Parque de los Príncipes cojeando. Como el año precedente, se ha lesionado en el pie derecho, esta vez a menos de un mes de los octavos de Champions contra el United, en los que no jugará y en los que el PSG caerá eliminado.



- 3 y 5 marzo, Carnaval -

Durante su baja, Neymar es grabado y fotografiado en las tribunas del Carnaval de Salvador y después en el de Rio.



- 6 marzo, árbitros insultados -

Tras asistir desde la grada a la derrota del PSG ante el United, el jugador pierde los nervios y estalla en las redes sociales contra los árbitros: "¡Es una vergüenza! Ponen a cuatro tíos que no saben nada de fútbol para ver la repetición, que les den".



- 11 marzo, investigación del fisco español -

El fisco español investiga sobre la prima de prolongación de Neymar en el Barcelona y su posterior fichaje por el París SG en 2017, informó el diario El Mundo.



- 26 abril, suspensión de tres partidos -

Neymar es suspendido tres partidos en la próxima Liga de Campeones por parte de la UEFA, tras haber insultado a los árbitros la noche de la eliminación ante el United.



- 28 abril, espectador golpeado -

El PSG pierde la final de la Copa de Francia y Neymar da un golpe, sin mucha fuerza, a un espectador que le provocó. La escena se convierte en viral en las redes sociales.



- 29 abril, 'Adolescente rebelde' -

"No es posible hacer eso", le recrimina Tuchel tras su gesto en la final de Copa. "Cobarde", "adolescente rebelde"; Neymar es atacado con dureza por la prensa brasileña.



- 10 mayo, otros tres partidos -

Neymar es suspendido tres partidos, más dos condicionales, por su gesto ante el espectador.



- 24 mayo, ausente del último partido -

La superestrella brasileña, suspendida, no asiste al último partido del PSG en Reims. "No por mí", respondió Tuchel, preguntado por si lo había liberado. Neymar había viajado a Brasil para comenzar a preparar la Copa América.



- 28 mayo, retirada del brazalete -

Neymar paga su agresión al espectador con la retirada, por parte del seleccionador Tite, del brazalete de capitán de Brasil, que recibe su amigo Dani Alves.



- 1 junio, acusación de violación -

Neymar es acusado de violación por una mujer que presenta una denuncia en Sao Paulo, por hechos que presuntamente se produjeron en París, publicó el sitio brasileño Uol. El padre del jugador habla de "trampa".



- 2 junio, la defensa -

En un vídeo de siete minutos publicado en Instagram Neymar se defiende: "Fue una trampa y acabé cayendo. Espero que esto me sirva de lección para el futuro".



En una secuencia surrealista el brasileño muestra un largo intercambio de mensajes con la joven entre marzo y mayo, en la red WhatsApp, que incluye desnudos de la implicada.