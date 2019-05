El presidente del Barcelona afirma que Valverde "es el entrenador que queremos"

BARCELONA, ESPAÑA.- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró este jueves que Ernesto Valverde "es el entrenador que queremos", saliendo al paso de los rumores sobre si el técnico seguirá o no al frente del equipo la próxima temporada.



Valverde "tiene el apoyo del presidente y de la junta. Es el entrenador que queremos", dijo Bartomeu, al margen de un acto de presentación de un libro en Barcelona.



"Es un proyecto a medio, largo plazo, Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él", añadió el mandatario azulgrana.



Bartomeu da así un espaldarazo a Valverde, cuyo futuro había desatado toda clase de especulaciones tras la humillante eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones frente al Liverpool (3-0, 0-4), pese a que el propio técnico declaró que no pensaba en salir del equipo.



"He hablado con el presidente y siempre me he sentido respaldado por el club", dijo el pasado sábado el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Getafe (victoria 2-0).



Tras ese encuentro, Valverde aseguró ante los medios que no había pensado en dimitir tras la eliminación en Champions.