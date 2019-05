Liverpool recupera el liderato provisional pero teme por Salah

NEWSCASTLE, INGLATERRA.- El Liverpool ganó 'in extremis' este sábado en Newcastle (3-2) en la 37ª fecha de la Premier League, y se colocó provisionalmente como líder del campeonato a la espera de que el Manchester City (2º) juegue el lunes contra el Leicester (9º), pero su astro egipcio Mohamed Salah tuvo que ser sustituido por un golpe.



El conjunto entrenado por Jürgen Klopp, que el miércoles recibió un contundente 3-0 en su visita al FC Barcelona por las semifinales de la Liga de Campeones, suma ahora 94 puntos, dos más que el City (92), que tiene un partido menos.



El mejor jugador de la temporada para el sindicato de futbolistas, el central holandés Virgil van Dijk (13) y Salah (28) fueron los primeros goleadores del Liverpool, mientras que Christian Atsu (20) y el venezolano Salomón Rondón (54) marcaron para el conjunto de Rafa Benítez.



Cuando parecía que el Liverpool iba a tropezar, el belga Divock Origi, que había reemplazado a Salah, envió a la red el balón con un remate de cabeza tras una falta lateral (86).



El 'Faraón' egipcio tuvo que ser sustituido tras un choque con el portero del Newcastle, Martin Dubravka, cuando disputaban un balón por alto, poco después de la hora de juego. Su estado preocupa a tres días de recibir al Barça en Anfield, en la vuelta de las 'semis' de la Liga de Campeones.



El triunfo mantiene a los 'Reds' firmes en el pulso por el título liguero, que no consiguen desde la temporada 1989-1990, cuando el campeonato todavía no era Premier League.



- Piernas cansadas -

Todo se puso de cara muy pronto para los 'Reds', quienes salieron con ganas de olvidar la debacle sufrida el miércoles en el Camp Nou. El lateral Trent Alexander-Arnold botó un córner desde el costado derecho que remató Van Dijk a placer.



El Newcastle, sin embargo, demostró que no quería ejercer el papel de comparsa y conseguía la igualada por medio de Atsu, que disparó desde dentro del área luego de que le cayera el balón tras una carambola.



Menos de diez minutos después del empate, Alexander-Arnold centró al área para que Salah rematara suavemente de primeras y sin apenas oposición con el pie derecho.



Las 'Urracas' volvieron de vestuarios buscando de nuevo la igualada, pese a las peligrosas contras del Liverpool, eléctricos Salah y Sadio Mané. Llevados en volandas por su afición, los locales sacaron un córner y el balón le cayó muerto a Rondón, que lo envió a la red con un contundente derechazo.



Fue en ese momento cuando el club de Anfield comenzó a acusar la fatiga de una campaña larga en la que han luchado por todo. Querían, pero no podían. Klopp reaccionó dando entrada al suizo Xherdan Shaqiri y a James Milner, pero no se notó la diferencia ante un rocoso Newcastle.



- El Tottenham se complica y el Cardiff desciende -

Al final, un saque de falta lateral cabeceado por Origi llevó el alivio a Liverpool, que sigue soñando con esa esquiva Premier y aguarda con impaciencia el parte médico de Salah.



En el primer turno de este sábado, el Tottenham cosechó una nueva derrota en Bournemouth (12º), tras un gol postrero en el tiempo adicional (1-0) del holandés Nathan Aké luego de que los 'Spurs' se quedasen con 9 hombres por sendas expulsiones.



La derrota del Tottenham, cuatro días después de caer por idéntico resultado en casa ante el Ajax en semifinales de Liga de Campeones, mantiene sin embargo las opciones del conjunto londinense de finalizar entre los cuatro primeros y sacar billete para la próxima Liga de Campeones.



Sus inmediatos perseguidores, Chelsea, Arsenal y Manchester United disputarán el domingo sus respectivos partidos.



El Brighton (17º) consiguió la permanencia sin jugar después de que el Cardiff (18º) se estrellara en su casa (3-2) contra el Crystal Palace (12º) y consumara de esta manera su descenso a la Championship, la segunda división inglesa.



Con 31 puntos, los galeses están a cuatro de los 35 del Brighton a falta de la última fecha, por lo que se unen a Fulham (19º) y al colista Huddersfield en su caída al infierno.



También este sábado, West Ham (11º) y Wolwerhampton (7º) se llevaron sus partidos delante de su afición frente al Southampton (16º) y al Fulham respectivamente.



La victoria de los 'Wolves' ante el Fulham (1-0) dejó un dato para la historia, ya que a dos minutos para el final saltó al césped por el conjunto londinense Harvey Elliott, futbolista más joven en jugar en la Premier League, con 16 años y 30 días.