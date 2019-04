Fabián Coito pidió mejorar el camerino del estadio Olímpico de San Pedro Sula

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- José Ernesto Mejía, secretario de Fenaftuh, confirmó que personeros de la FIFA se encuentran en Honduras revisando los trabajos del Mini Estadio El Birichiche que se construye desde enero pasado.



"Vino una misión de la oficina de FIFA Panamá y FIFA Zurich a ver como estamos desarrollando los proyectos y están contentos con las obras que estamos realizando. Esperamos que a finales de mayo los niños puedan estar corriendo en esa cancha" señaló Mejía.



Pepe Mejía dijo que el proyecto Goal de El Tizatillo continúa en veremos, todavía no hay planes de lo que se hará con el. "Estamos haciendo esos análisis, el 80% de ese dinero es de FIFA y se tiene que reinvertir en proyectos. No hay una decisión en este momento".



En cuanto a los posibles fogueos de la H con Paraguay y Brasil, Mejía comentó que "hay pláticas con los países mencionados y con dos países más, uno de ellos europeo pero no hay nada firmado y hasta que no tengamos contrato no lo confirmamos. Ya se nos han caído partidos porque se filtra información. Esos amistosos serán previos a la Copa Oro".



En cuanto a la visita que hizo Fabián Coito a los legionarios de EEUU, Mejía comentó que el DT fue una visita relámpago y que el seleccionador no planea ir a Europa: "No, lo que se hizo fue aprovechar los boletos aéreos que nos proporcionó Concacaf y se está saludando a jugadores que están cerca pero no hay viaje previsto del entrenador en Europa".



En cuanto a las peticiones que Coito le ha hecho a la Federación, mencionó que "han habido solicitudes no solo en cuanto a las canchas. En San Pedro Sula se va a mejorar el camerino del estadio Olímpico, solicitamos a los encargados que arreglen el Nacional no solo el césped si no el entorno. Tegucigalpa se sigue considerando como sede para la Selección en la eliminatoria".



FIFA ya envió la carta de invitación para que las árbitras hondureñas Shirley Perelló y Melissa Borjas participen en el Mundial Femenino de Francia a mediados del 2019. "Nos complace informar que Melissa y Shirley van a estar en el Mundial de Francia, ellas han hecho un trabajo silencioso y sacrificado que dignifica a la mujer hondureña. Estamos muy contentos que dos hondureñas estén en un Mundial Mayor".