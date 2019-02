Diego Vazquez le responde a Keosseián: "Un tipo con tanta experiencia debería tener código para hablar de los demás"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vázquez no se guardó nada y respondió a las palabras del técnico del Olimpia, Manuel Keosseián, quien dijo que '"es una estrategia del Motagua" que todos se tiren.

"Llama la atención que Manolo, un tipo con tanta experiencia, debería tener código para hablar de los demás. Está perfecto que hable de su equipo, acepto que lo haga de los árbitros, incluso en la final dijo que Melvin (Matamoros) era el mejor y ahora por una decisión cambió", dijo el argentino a los medios previo al entreno de este martes.



Y continuó: "A Manolo lo respeto mucho, pero que hable de rivales y de los demás, que se tiren, me parece quiere desviar la atención de lo principal que es el juego. En el juego hicimos tirar a un jugador muchas veces, pero fue al arquero de ellos (Donis Escober)".



El estratega de Motagua se molestó al cuando le consultaron si siente que su equipo ha sido favorecido por el arbitraje, y resaltó sobre un jugador de Olimpia que él considera que pega mucho.



"¿Vos crees? Parece que no. No es el caso, al contrario. Los 11 torneos que tengo de estar acá para nada, te ayudan y te afectan. En el penal ponen la cámara de atrás, en la jugada de Kevin López también y en la expulsión qué pasó, se fue la señal. Aparte Jonathan Paz es un jugador acostumbrado a pegar codazos, que lo expulsen y ahora hacemos como que es un jugador fair-play", cerró.

Vazquez esperaba contar con Matías Galvalíz para el juego ante Platense. Pero la Comisión de Disciplina no aceptó la apelación.



"Esperábamos contar con el jugador, pero están todos los demás disponibles y veremos los que mejor se adaptan para este partido", cerró.