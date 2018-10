Manuel Keosseián: "Cuando hay puteadas no me gusta"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manuel Keosseián, luego de su primer practica al mando del Olimpia asegura sentirse contento por el ambiente de bienvenida que tuvo de sus jugadores.



"Lo importante es que hubo una buena comunicación con el equipo, yo me sentí muy bien. Hay que trabajar y darle lo que yo pienso que debe tener Olimpia para estos próximos juegos que vienen", indicó.



Y considera que: "Hay un buen plantel, buenos jugadores y en algunos lugares hay más de dos por puesto, así que tenemos que definir y tomar decisiones para no equivocarnos".



En cuanto al tema de los jugadores que no han tenido oportunidad en el paso de Nahún Espinoza: "Yo les dije que todos serán vistos para poder tener oportunidades y ellos son consientes que hay muy poco tiempo para verlos en los entrenamientos, ya que tenemos partido el fin de semana, luego el miércoles, domingo y no es mucho tiempo donde los pueda ver. Ayer en el entrenamiento que hicimos pude ver algunas cosas que quizás me hagan cambiar a lo que venía pensando".



Además dejó claro: "Yo creo que el compromiso ya lo tenían antes, simplemente ahora lo que hubo fue un cambio de cara, se fue Nahún y vine yo. Tanto él, como yo tenemos la misma idea que seguro tienen ellos. El compromiso lo tienen con la institución y no conmigo en particular".



Manolo no cree que este cambio no afecte al grupo: "Ellos en su gran mayoría han trabajado con varios entrenadores, yo no les voy a mostrar nada nuevo que no sepan ellos, simplemente que haya una buena comunicación, confín y crean en lo que yo le digo".



El nuevo técnico merengue confirma que venía siguiendo los partidos de la Liga Nacional: "Yo seguía los partidos que podía, otros no los podía agarrar por señal, pero he visto varios partidos. He visto al Real España, al Olimpia, Marathón, Motagua y todos los demás".



En este nuevo proceso del Olimpia, sin duda alguna que los jugadores referentes son los que deberán liderar el equipo y ya se dio la reunión con el nuevo técnico. "Con todos y quizás con los que he platicado más es con los referentes que tiene este equipo, hay unos cuantos que tienen una trayectoria muy grande y como les dije mi respeto hacia su carrera en lo que han ganado, pero también a los jóvenes que por algo están en el equipo".



Otro de los jugadores que podría tener un nuevo respiro es Leandro Motta, quien no lo descartan aún: "Todavía no, lo vamos a observar. Yo también no sé si hay una resolución tomada, en ese sentido habían unas conversaciones, pero tampoco tengo tanto tiempo para observar".



La historia podría ser igual para Donis Escober: "La directiva no me planteó nada, (Donis) es otro emblema de este cuadro y tiene que aportar. Yo estoy seguro que en lo que falta del torneo, en algún momento nos va ayudar, sin duda".



En cuanto a la historia de los problemas con los jugadores. "Si haces un análisis en mi carrera deportiva, yo tuve problemas con casi todos los jugadores, ¿y qué vas hacer?. Si los tenés es porque estás ahí, les exigís. Los jugadores son lo más importante, yo fui jugador y somos bravos. Es muy difícil decir tengo una gran relación con todo el mundo".



Monolo Keosseián volvió a comentar sobre su pasado verde y su futuro merengue.



"Me sentí muy bien de verde y ahora me estoy sintiendo muy bien de blanco. Una cosa no quita la otra. Yo sé que mucha gente pensará y lo que dije ayer es así: "la historia y mi cariño por Marathón está. En una semifinal o final a partirlo no, pero a ganarle".



Y agrega: "Yo no quiero hablar y decir que soy profesional, eso ya se sabe, pero los cariños que uno ha tenido los va seguir teniendo. Yo no tengo ni a mí padre, madre, ni mi hermano, pero el cariño lo mantengo. Con Marathón es igual, no murió, pero ahora estoy en Olimpia y estoy muy feliz".



Keosseián aseguró que tiene claro el reto que le espera en el Olimpia. "Los equipos grandes siempre son papa caliente, siempre hay que tener un plus para estar. Vos sabes que es bravo Olimpia, hay mucha gente y exige mucho. El recuerdo de aquel Olimpia imbatible".



En lo que respecta a la presión con la afición. "Lo único que pido a mí mismo es estar calmado y saber que la gente es fanática, quiere lo mejor y no salirme como me he salido muchas veces. Cuando hay puteadas no me gusta.Si bien el fútbol es una pasión y todo. Hay que tener paciencia".



Y la propuesta en la forma de juego del equipo. "No sé que significa jugar bonito, me gustas que el equipo juegue bien. Que ataque y defienda bien, que tenga cierto equilibrio, es así"



El técnico de los merengues asegura que no tiene nada que salvar al equipo, sino que todo al contrario. "Este equipo está primero, más bien me tienen que salvar a mí ellos", finalizó.