Llegó Keosseián, el nuevo DT de Olimpia: "Soy un iluminado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Manuel Keosseián ya se encuentra en Honduras y listo para ser oficializado como nuevo técnico del Olimpia. El estratega uruguayo sorprendió al hablar de su nombramiento en el Blanco y hasta dejó abiertas las puertas de la Selección Nacional.



Manuel admitió que esta semana se pusieron en contacto con él para ficharlo, luego de la renuncia de Nahún Espinoza. "Me contactaron el lunes por la noche, les dije que sí, el martes lo hablamos bien y aquí estoy, es bueno estar aquí en el país y ojalá que Olimpia pueda obtener una buena participación en el torneo que es lo que estamos buscando" manifestó.



Keosseián afirmó que por el momento continuarán los mismos asistentes que tenía Nahún Espinoza. "Eso lo voy a definir ahora, nos vamos a reunir con el club y en la tarde estaríamos deficiendo al nuevo Cuerpo Técnico".



¿Planea traer a un asistente técnico de su confianza?

"No ahora no, en este lapso de tiempo van a seguir los mismos hasta el final, va a venir alguno pero más adelante, eso lo vamos a analizar".



Al Bigotón le preguntaron si el llamado al León obedece a una posible contratación futura en la Selección Nacional de Honduras. "No, no no no, ya venir a Olimpia es algo muy lindo, es el segundo equipo que estoy dirigiendo en el país. Tuve la dicha y soy un iluminado de estar en los equipos más grandes de Honduras. Lo que venga después que venga" opinó.



Por último, Manolo comentó que hará lo posible porque el Albo recupere ese estilo de juego que lo caracteriza. "Es que queda un mes y medio, pero creo que veremos el Olimpia que todo Olimpista quiere ver".

