Javier Atala: Pronto se darán cuenta de quién es el técnico de la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Comisión Nacional de Selecciones, Javier Atala, se refirió al tema del nombramiento del nuevo técnico de la Selección Nacional, y reveló algunos detalles acerca del futuro entrenador de la H.



Atala mencionó que la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) está a poco tiempo de revelar quien será el nuevo entrenador de la Selección Nacional, y dejó claro que en menos de dos meses Honduras ya contará con el nombramiento de un técnico oficial.



"Hemos hablado con varias opciones y en los próximos dos meses tendremos un técnico para Honduras, máximo en enero lo tenemos para que empiece a trabajar. La idea es que quedemos con una lista final de tres para elegirlo", dijo Javier Atala.



El directivo también comentó que Manolo Keosseian no ha sido considerado para tomar las riendas de la H, pero que tampoco lo descartan dentro de la lista.

Por otra parte, ratificó que Alexis Mendoza es una de las opciones que han tomado en cuenta para dirigir a Honduras y aclara que no es la única opción que la Federación tiene como posible candidato.



"Hay opciones que no han salido en los medios, estamos en la negociación y pronto se darán cuenta de quién es el técnico de la Selección, hay otros dos aparte de Mendoza que son buenas opciones, de momento no podemos decir y vamos a platicar con ellos".



Javier Atala mencionó que los tres candidatos son sudamericanos, pero que de no llegar a algo contundente se tomarían en cuenta a los técnicos nacionales, que tampoco han sido descartados.



"Las opciones no están cerradas y puede ser un local, no podemos decir que no a nada y no descartamos al nacional porque cualquier cosa puede pasar", cerró diciendo.