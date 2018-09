Boca Juniors se acerca a la punta de Superliga argentina; River festeja con goles uruguayos

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Boca le ganó por 1-0 a Argentinos Juniors como visitante y se ubicó temporalmente como escolta del líder Atlético Tucumán este sábado por la quinta fecha de la Superliga de primera división del fútbol argentino.



En un partido intenso, el equipo 'xeneize' no brilló, pero consiguió un triunfo trabajoso y merecido a la vez sobre Argentinos, al que superó por la mínima diferencia, con gol de cabeza del defensor Carlos Izquierdoz (23).



De este modo, Boca Juniors llegó a 10 puntos y alcanzó en el segundo puesto a Racing, que el domingo visitará a Lanús, mientras que por delante quedó Atlético Tucumán, que el viernes goleó como local a Tigre (3-0).



Boca también logró un triunfo importante de cara a una semana decisiva, ya que se enfrentará el miércoles con el brasileño Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que el domingo próximo recibirá a su archirrival River Plate en la Bombonera, en el esperado 'superclásico' del fútbol argentino.



Precisamente, River celebró en el estadio Monumental su primera victoria del campeonato con un rotundo 4-1 sobre San Martín de San Juan y un triplete de goles uruguayos, a cargo de Rodrigo Mora (22 y 49) y Camilo Mayada (34), mientras que Gonzalo Martínez (71, de penal) completó la cuenta para los 'millonarios', y Facundo Erpen (53) descontó para los sanjuaninos.



Mora y Mayada volvieron al gol después de casi siete meses, ya que los dos charrúas no anotaban desde el 28 de febrero de este año.



Por otra parte, un hincha de River, de 55 años, falleció luego de sufrir un paro cardíaco en una de las tribunas del Monumental, y aunque fue atendido de emergencia, sufrió un nuevo infarto que le provocó el deceso mientras era trasladado al hospital.



A la espera del duelo del domingo próximo contra Boca, River también afrontará el miércoles unos atractivos cuartos de final por la Copa Libertadores, frente a Independiente de Avellaneda.



Al igual que River, Independiente también festejó este sábado por primera vez en la Superliga con un cómodo triunfo por 3-0 a expensas de Colón, con gritos de Emanuel Gigliotti (32 y 89) y Silvio Romero (86).



Más temprano, Belgrano y Newell's empataron 0-0 en un partido apenas discreto.



Estos son los resultados de la jornada:



-Viernes:



Estudiantes de La Plata-Aldosivi 0-2



Atlético Tucumán-Tigre 3-0



-Sábado:



Independiente-Colón 3-0



River-San Martín de San Juan 4-1



Belgrano-Newell's Old Boys 0-0



Argentinos Juniors-Boca 0-1



-Domingo:



Patronato-Gimnasia La Plata



Vélez Sarsfield-San Martín de Tucumán



Unión-Talleres de Córdoba



Lanús-Racing



Godoy Cruz-San Lorenzo



-Lunes:



Huracán-Banfield



Rosario Central-Defensa y Justicia



Las posiciones:



- Pts J G E P GF GC



1. Atlético Tucumán 11 5 3 2 0 10 5



2. Racing Club 10 4 3 1 0 9 2



5. Boca Juniors 10 5 3 1 1 5 2



3. Rosario Central 9 4 3 0 1 4 2



4. Aldosivi 9 5 3 0 2 5 4



17. River Plate 7 5 1 4 0 5 2



6. Banfield 7 4 2 1 1 3 2



9. Belgrano 7 5 1 4 0 3 2



7. Godoy Cruz 7 4 2 1 1 3 2



8. Defensa y Justicia 6 4 1 3 0 5 4



10. Talleres de Córdoba 6 4 2 0 2 3 2



11. Unión de Santa Fe 6 4 1 3 0 3 2



12. Tigre 6 5 1 3 1 8 9



22. Independiente (1) 5 4 1 1 2 7 5



15. Huracán 5 4 1 2 1 3 3



13. Argentinos Juniors 5 5 1 2 2 2 2



14. San Martín de San Juan 5 5 1 2 2 5 8



16. San Lorenzo 4 4 0 4 0 6 6



18. Estudiantes 4 5 1 1 3 5 7



19. Gimnasia La Plata 4 4 1 1 2 2 4



20. Vélez Sarsfield 4 4 1 2 1 2 2



21. Colón de Santa Fe 3 5 0 3 2 3 7



23. San Martín de Tucumán (1) 2 3 0 2 1 2 1



24. Lanús 2 4 0 2 2 4 7



25. Newell's 2 5 0 2 3 4 8



26. Patronato 1 4 0 1 3 0 5



(1) Tienen su encuentro de la primera fecha postergado.