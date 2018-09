Mensaje para la Copa Presidente: “Es un torneo de mentiritas”

Amarateca

Sin ningún temor y llamando las cosas por su nombre, Nahún Espinoza cuestionó la Copa Presidente.

“Por favor, que en los partidos de esa Copa Presidente nos pongan baños, servicios sanitarios y una cancha decente; no somos animales, somos seres humanos. No puede ser que el Olimpia vaya a jugar a estos campos de juego”.

El DT de Olimpia atizó contra la logística que se suelen encontrar en la Copa, que ya Héctor Vargas ganó con el León. “Este torneo es de mentiritas, todos los equipos se le acomodaron al Presidente y nos mandan a cualquier lado y nuestros dirigentes dicen sí cuando todo está mal... díganle que no, en el Olimpia díganle que no a esto (se refiere a la comisión directiva)”.

El estratega de los Melenudos tiene claro que “ese certamen no se puede jugar en canchas tan malas, esto es fútbol profesional”.



- ¿Pero todos los equipos aceptan las condiciones?

- Sí, ¿verdad? Y es la pregunta que me hago: “¿Por qué aceptan?”, será que hay otra cosa ahí detrás.



El adiestrador abrió un signo de interrogación para hablar del medio millón de lempiras que se lleva el campeón y dijo que ni jugadores ni cuerpo técnico se ven beneficiados por ese ingreso. “Sinceramente ese torneo no lo jugaría. No nos retiraríamos porque somos serios, pero si a mí me piden una opinión yo les digo que en el primer partido quedemos eliminados”.

El Albo debe visitar Roatán en tercera fase para enfrentar al Galaxi.