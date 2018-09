Ruben Omar Romano cree que Carlos Pavón le está echando la mano para que sea entrenador de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador argentino, Rubén Omar Romano, ex DT de Carlos Pavón en el Celaya, Monarcas y Cruz Azul, dijo en entrevista con la radio América, que su vinculación como candidato para ser el próximo entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras, puede que sea obra del mismo Pavón.



"Me cae de sorpresa que mi curriculum esté en la Fenafuth me imagino que pudo haber algún acercamiento de Carlos Pavón", dijo el entrenador argentino de 60 años de edad. Y luego, al consuntarle si tendría a la Sombra Voladora entre su CT, la respuesta fue clara. "Si se pudiera, me gustaría tenerlo dentro del cuerpo técnico, pero él tiene contrato actual con una televisora (Univisión)".



Romano dijo que hasta ahora no ha hablado con ningún contratista y que de Fenafuth tampoco nadie le contactó, pero que el hecho de verse en la selección hondureña, "seduce a cualquier técnico ser parte de uno de los cuatro grandes de Centro América (Concacaf), pero hasta el momento no hay ningún acercamiento", dijo.

Romano cuando fue DT de Cruz Azul en 2005, llevó a Pavón al equio. Acá caminan con el presidente de este club, Billy Álvarez. Foto: Mediotiempo.com







El argentino aceptó que es un DT con un costo elevado, para una federación que tiene un presupuesto máximo de 50,000 dólares, pero que él podría adecuarse en caso de ver un proyecto serio.



"Lo económico es importante, pero lo más importante es que exista un proyecto, algo serio y unidad entre la gente que te elige, periodistas y público para poder crear un proyecto que genere crecimiento y que pueda hacer llegar a una selección al Mundial".



En Fenafuth, los presidentes de la Comisión de Selecciones han aceptado como candidatos únicos con negociación abierta al colombiano Alexis Mendoza y al uruguayo-argentino Gustavo Matosas, pero su nombramiento oficial será hasta el próximo mes de noviembre.