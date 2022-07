Arma tu propio bar en casa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mixóloga Fátima León comparte algunos truquillos y elementos básicos para poder hacer los más fabulosos cócteles en casa.

1. Siempre debes tener limón verde o amarillo; hierbabuena, para unos mojitos; cítricos, por si se antoja un gin & tonic, y café, de prensa o en cápsulas, para hacer un cóctel digestivo. Ya de ahí, partiría a fruta de temporada: mango, piña, maracuyá... Las hierbas son básicas para hacer tu trago más fresco.

2. Si tienes poco espacio en la nevera, es válido pedir jugos en tetra-pak para guardarlos en la alacena. Puedes tener de tomate, para un bloody Mary; de piña, por si se te antoja un coctelito con vodka, gin, o tequila.

3. No pasa nada si no tienes jarabe natural, para adecuarte al bar en casa, puedes hacer tu trago con azúcar o sustitutos no calóricos. Si quieres hacer jarabe en casa, a partes iguales es la mejor opción: si pones 1 litro de agua, pon 1 kilo de azúcar.

4. Echa mano del especiero para preparar jarabes aromatizados. Va un receta sencilla: calienta medio litro de agua y, cuando rompa el hervor, baja la flama, agrega rajas de canela y haz una infusión intensa. Agrega medio kilo de azúcar, mueve hasta disolver y deja hervir cinco minutos más a flama baja. No importa si se ve aguado; al enfriarse, espesará.