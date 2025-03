Degustación, concursos de cocina y más, ¿qué te espera en Expo Buen Provecho 2025 en SPS?

Este domingo, de 10:20 a.m. a 11:30 a.m., puedes ser parte de la clase de cocina de ceviche mexicano de pescado con el chef Aquiles Chávez. Luego, de 11:40 a.m. a 12:30 p.m., disfruta la clase de cocina hondureña con la exquisita sopa de caracol, a cargo de la chef Andresa Morales. Y finalmente, de 1:50 p.m. a 2:10 p.m., sé parte de la clase de mixología con Augusto Santos.