Macris School una educación con valores, preparando líderes de cambio positivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. Macris School es una institución con una enseñanza católica bilingüe, que comenzó a construir sus cimientos desde 1985 hasta la actualidad. Innovando la educación en Honduras con sus diferentes métodos y prácticas pedagógicas, acordes a cada nivel de aprendizaje. En Macris School no solo aplican la parte teórica, libros, papel y lápiz; También aprenden a como adaptar las doctrinas en su día a día.

Acreditación internacional

Macris School es una escuela avalada internacionalmente por New England Association of Schools and Colleges, la Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra, acreditando la escuela como una institución que tiene los recursos para brindar una experiencia de aprendizaje de alta calidad.

Esta acreditación lleva a cabo revisiones periódicas de sus estándares y protocolos, para mantenerse alineados con la investigación educativa, proporcionando así, las mejores prácticas para cubrir las necesidades de sus miembros.