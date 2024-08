Medicina y Cirugía de UNITEC recibe prestigiosa acreditación internacional

El COMAEM, constituido en 2002, es un organismo avalado por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior (COPAES), la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES), la World Federation for Medical Education y The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA).

Para otorgar esta acreditación, los expertos de COMAEM realizaron una evaluación exhaustiva de varios aspectos de la universidad. Este proceso incluyó un análisis detallado del pénsum académico, la calidad educativa, la infraestructura, los recursos disponibles para el desarrollo del programa académico, así como el proceso y los resultados de investigación de la carrera. Este reconocimiento internacional asegura que las prácticas y estándares educativos de UNITEC están alineados con los más altos niveles de calidad global.

El ingeniero Salgado con orgullo expresó que esta acreditación es un hito, ya que es el primer programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC en ser acreditado. “Ha sido un proceso arduo, que nos ha dejado muchos aprendizajes. Creo que ha sido para bien, así que agradecemos a la agencia COMAEM, representada por el doctor Juan Hernández, a todo el equipo que estuvo involucrado en este proceso. Hoy podemos decir que tomamos la decisión correcta”, puntualizó.