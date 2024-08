AWE Honduras 2024: UTH abre convocatoria para la sexta edición del programa Mujeres Emprendedoras

El Presidente de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) Roger Valladares expresó “Para mi es un orgullo que como institución podamos impulsar y empoderar a las mujeres hondureñas, como admirador de la mujer, desde mi madre hasta nuestras estudiantes, entendí que esta era una oportunidad única para las emprendedoras del país. Hoy, hemos llegado a más de mil mujeres en diversas comunidades, mujeres que ya no dependen de nadie, sino que se están convirtiendo en pilares de sus familias. En UTH, siempre respaldaremos a las mujeres emprendedoras, porque son ellas las que realmente destacan en todo lo que hacen”.

Las mujeres de la AWE han tenido acceso a DreamBuilder , un curso educativo en línea acerca del espíritu empresarial para mujeres y se encuentran recibiendo lecciones en administración de negocios, mentoría personalizada y acceso a redes con empresarias a nivel local, regional y próximamente de los Estados Unidos. Al egresar se convierten en ex becarias del Gobierno de los Estados Unidos.

La Academia, capacita a las mujeres con las destrezas prácticas necesarias para que negocios informales se conviertan en empresas y negocios sostenibles. Mediante una comunidad de aprendizaje inclusiva, mujeres de Honduras, y de todo el mundo, están teniendo oportunidades para explorar los fundamentos de los negocios, tales como la preparación de planes empresariales y obtención por concurso de capital semilla no reembolsable, con la meta de construir un mejor futuro para sus familias y comunidades.

Por su parte la Embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu puntualizó “Este programa ha sido un pilar en el empoderamiento económico de mujeres en más de cien países. Aquí en Honduras, ha ayudado a más de mil mujeres emprendedoras en catorce ciudades. AWE es un programa de seis meses de entrenamiento, y después de su graduación, ofrecemos más apoyo a las emprendedoras, como becarias, para participar en conferencias y otras actividades que les permitan seguir creciendo sus negocios. Como dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, promover la seguridad económica de las mujeres no solo es lo correcto, sino también lo inteligente y necesario”.

En el 2024, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) por sexto año consecutivo continúa siendo el socio aliado de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, para la implementación del programa AWE a través de su Centro de Innovación UTH Avanza. La meta de AWE para el año 2025 es empoderar por lo menos a 50 mil mujeres en todo el mundo, a fin de que alcancen su potencial económico y, de esa manera, crear las condiciones para una mayor estabilidad, seguridad y prosperidad para todos.

AWE proporciona herramientas valiosas

De esta manera, Cinthia Cruz Barahona, quien pertenece a la Academia AWE compartió “Decidí participar en la Academia para Mujeres Emprendedoras (AWE) tras recibir una invitación, y puedo decir que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para mi emprendimiento. El programa me ha proporcionado herramientas valiosas en áreas como finanzas y producción, y me ha ayudado a salir de mi zona de confort. Invito a todas las mujeres emprendedoras a aprovechar esta oportunidad única para crecer y expandir sus negocios. AWE ha sido fundamental para el éxito de mi emprendimiento, y estoy muy agradecida con la UTH y la Embajada de Estados Unidos por su apoyo”.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el Domingo 25 de agosto para aquellas mujeres que posean un emprendimiento propio en funcionamiento, tengan dominio básico de computadora, sean mayores de 21 años y de nacionalidad hondureña. Para inscribirse y más información sobre AWE en Honduras visite la dirección en la web: www.uth.hn/awehonduras.