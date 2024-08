El café hondureño un motor de desarrollo e inversión

Emilio Medina , presidente de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Exportadores de Café de Honduras (Unecafeh), indica que esta industria no solo dinamiza las economías locales a través de la exportación, sino también impulsa el desarrollo social mediante la mejora de la calidad de vida de los productores y sus comunidades.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En Honduras, la industria del café no solo representa una tradición profundamente arraigada en las comunidades rurales, sino además es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Contribuyendo al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola y al 3% del PIB nacional , es así como el café es el producto agrícola más importante del país, generando empleo para miles de familias y siendo un motor clave para la distribución equitativa de la riqueza en las zonas rurales.

El Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) ha desempeñado un papel fundamental en este crecimiento, proporcionando investigación continua y apoyo a los productores. Además, organizaciones no gubernamentales como USAID, MOCCA, Solidaridad y la Fundación Hanns R. Neumann Stiftung han contribuido al fortalecimiento de la industria, enfocándose en mejorar la calidad del café y el bienestar de las comunidades productoras.

Participación y eventos

A nivel internacional, el café hondureño se destaca por su relación calidad-precio, lo que ha permitido a Honduras consolidarse como el segundo mayor exportador de café arábica lavado en América.

No obstante, la participación en eventos internacionales como World of Coffee en Copenhague y la Taza de Excelencia ha sido fundamental para expandir la presencia del café hondureño en mercados emergentes y cumplir con nuevas regulaciones internacionales, como la ley de No Deforestación de la Unión Europea (EUDR), destaca Medina.