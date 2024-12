Honduras declara 945 microcuencas para beneficiar 785 mil personas

5

Las comunidades, en colaboración con las municipalidades, identificaron y notificaron al Instituto de Conservación Forestal (ICF) la ubicación de sus microcuencas, facilitando así el proceso para que el ICF gestionara su declaratoria oficial. A partir de su declaratoria en noviembre, el ICF, comunidades y municipalidades gestionan la protección y conservación para garantizar agua en cantidad y calidad.

“Para nosotros, las vertientes de agua significan la vida y la seguridad alimentaria, que nos permite subsistir en nuestro pueblo”, destacó un líder comunitario durante la declaración de la m i c r o c u e n c a Agua Zarca entre Santa Bárbara e Intibucá. La protección de estas microcuencas no solo resguarda el recurso hídrico, sino que fortalece la soberanía de las comunidades sobre sus fuentes de agua. Estas áreas protegidas servirán como barrera contra usos no autorizados, asegurando que el agua sea un bien común para todos los hondureños.