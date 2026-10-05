Trump, los ayatolas y un precio del diésel que no deja de subir

PARLACEN. Ya vieron, Danielito y la Chayo le dejan saludes al elefante blanco llamado Parlacen y denuncian el tratado con “efecto inmediato”, y la bulla es que Bukele anda en la misma onda. ¿Y Honduras?

BECARIOS. En otras palabras, solo quedarían Guatemala y Honduras, lo que vuelve inexistente a semejante paquidermo. ¡Ya era tiempo! El pueblo hondureño gasta 20 millones de dólares anuales en mantener a los becarios del Parlacen.

BAILE. En esas redes no hallan qué inventar y dicen que Xiomara solo llegó a destartalar el Parlacen. El clavo también se lo echan a dos colegas, costales de sal, que acaban de ser electos. Otra que se bailaría con la beca es la bailarina.

MARLON. En Brasil columbraron al inadaptado de Marlon Ochoa, como siempre, viajando por el mundo con el pisto de los pueblos. Preso debería estar con todo y sus ventrílocuos.

HUELGA. La buena noticia es que los médicos del IHSS volverán a atender a Juan Pueblo de hoy en ocho, es decir, el otro lunes 12 de octubre; la mala, que en los hospitales públicos sigue la huelga.

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NAZIS. En cualquier país serio, Samuel Santos y la junta directiva del CMH serían llevados a una corte marcial, para que respondan -como los líderes nazis en Nuremberg- por todas esas muertes que ha generado la falta atención médica al pueblo.

BASTA. Está bien que no trabajen los médicos a quienes no les han pagado y, si los demás se quieren solidarizar con ellos, que lo hagan en horarios distintos a sus jornadas laborales. ¡Ya basta!

TEXAS. La clase media va a los hospitales y clínicas privadas -donde atienden los mismos médicos huelguistas- los ricos van al Texas Medical Center, TMC, en Houston; a la Mayo Clinic; a Rochester, en fin. En otras palabras, a quien está jorobando el CMH es al obrero, al campesino, al profesional asalariado, a la pobre tortillera, al vendedor ambulante. ¡Criminales!

GUERRA. Otra buena noticia es que el gobierno se echó el trompo a la uña con 12 lempiras del aumento al diésel; la mala, que los combustibles van a seguir subiendo y los incrementos no se detendrán ni así eliminen el 100 por ciento de los impuestos. Todo por culpa de Trump y su guerra contra los ayatolas.

DIÉSEL. El fin de semana en Francia eran colas interminables de carros en las gasolineras, en busca de diésel, porque no solo son los precios, sino, la escasez. Ucrania ha atacado con drones varias refinerías de ese carburante en Rusia.