¡Qué estará pagando Honduras con Libre y sus encapuchados!

TZM. No pocos creen que, si no fuera por TZM, el único que está dando la cara y tomando acciones, quién sabe. Demasiada inconformidad con el gobierno en tan poco tiempo.

AHORRAR. Para más Juan Diego -a falta de acción del Ejecutivo- ya está poniendo en marcha un plan para ahorrar combustibles y combatir el alto tráfico vehicular.

TAPAZO. Salvita ya volvió a salir con uno de sus acostumbrados tapazos, y ahora asegura que dos personajes pagaron 12 millones de verdecitos -uno siete y el otro cinco- para que Trump hablara a favor del “papi” en la campaña. A más senil, más tapudo e irresponsable.

PROCESO. Avisa el de los chocoyos que se seguirá todo el proceso, para elegir a los sustitutos de Nerón y de MM en los órganos electorales, así es que, ya están sabidos.

DERECHO. Marcela Caro y Ramón Custodio creen que Libre perdió todo derecho a integrar el CNE y el TJE -y por lejos- con el desastre que Marlon Ochoa y Mario Morazán hicieron en ambos órganos, por órdenes de Mel Zelaya.

MIEL. Hombre, qué terrible eso que pasó en los bajos del Congreso Nacional, cuando ya había un acuerdo con el rector y la FEUH y todo era miel sobre hojuelas entre el CN y la UNAH.

HORDAS. Reaparecieron los encapuchados de El Grillo y de Fausto Cálix tras cuatro años de ausencia y empezaron a lanzar piedras y a enfrentarse a la policía. ¡Qué estará pagando la pobre Honduras!.

ACUERDOS. El Tommy confirmó que unos diputados de Libre, pese a que participaron en la misa con el rector y sabían de los acuerdos, se fueron a malinformar -y a ennavajar- a los vagos encapuchados de que no le querían resolver a la UNAH y armaran relajos.

RASHID. Allí salió Rashid retando a Odir: “Cuando quiera, señor rector, hablemos de nepotismo y de la transparencia de los fondos y licitaciones de comida de su programa insignia”.

CNA. “Solo para una tarea -agrega Rashid- a cuánto ascienden los familiares que tiene en la UNAH...No se me olvida del por qué fue removido del CNA”, le recuerda.

GORRA. Averigüen en qué otras universidades -aun en países del primer mundo- le dan comida y transporte de choto a los estudiantes. Barato, pero cobran. De gorra solo en kínderes, primaria y high school.

SERVIR. El presupuesto de una universidad pública debe servir -además del pago a docentes- para la investigación científica, la extensión, construcción de infraestructura, en fin. Eso es pura demagogia aquí y en la China.