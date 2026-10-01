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¡Pobre pueblo, pobre!... ¿Y quién defiende a los pacientes?

POBRE. ¿Por qué no se paran solo los médicos a quienes no les han pagado? El 95 por ciento ha recibido su salario. Y ahora ¿quién podrá defender a la gente humilde que acude al IHSS y a los hospitales públicos? ¿Cuánta gente ha muerto o ya entró al corredor de la muerte por esa inhumana huelga que ya lleva casi un mes? Pobre, pueblo, pobre...

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 00:00

HUELGA. “Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento”: Hipócrates. Bueno, pero el llamado “padre de la medicina” se estará retorciendo en su tumba ante la inhumana, cruel y despiadada huelga del Colegio Médico.

CRIMEN. Usar a los enfermos, la salud y la vida misma de las personas como bandera de lucha, debería ser tipificado como un crimen en el Código Penal, y proceder a derogar el nefasto Estatuto Médico.

POBRE. ¿Por qué no se paran solo los médicos a quienes no les han pagado? El 95% ha recibido su salario. Y ahora ¿quién podrá defender a la gente humilde que acude al IHSS y a los hospitales públicos? ¿Cuánta gente ha muerto o ya entró al corredor de la muerte por esa inhumana huelga que ya lleva casi un mes? Pobre, pueblo, pobre...

SESAL. Un ministro de Salud debe estar 24/7 al frente de sus responsabilidades y la Sesal no ha funcionado con el presidente Asfura a la cabeza, dice Roberto Cosenza, diputado del PN, presidente de la Comisión de Salud del Congreso y exviceministro.

CUENTAS. Julio Larios, exasesor y hombre de confianza de Nasralla, le pregunta que si hoy se niega a rendir cuentas como candidato ¿mañana haría lo mismo como presidente con el manejo del presupuesto?

CA-4. Vieron los actos terroristas en la CA-4 en las presuntas protestas por los combustibles. Los encapuchados asaltaron varios camiones, incluido un contenedor de cervezas y, de chascada, trancaron por horas el tráfico.

ORDEN. Si esos relajos continúan y terminan de hundir la anémica economía, a ver si la racha se amarra los burros y los pantalones, y pone orden.

MAMO. Aja y, si las Fuerzas Armadas no intervienen para poner orden en las carreteras, espérense a que metan al mamo a los primeros refundidores uñudos y, ya van a ver. Quién los aguanta.

MESAS. Arrancan las mesas técnicas en el Congreso, y algunos ya salieron con la propuesta de un colchón petrolero, para amortiguar las subidas y bajadas de los combustibles.

LIDERAR. Para más Juan Diego ya tomó algunas medidas ante la crisis de los combustibles, como el teletrabajo y otras hierbas y, no digamos, el Tommy en el Congreso. ¿Y el Ejecutivo, que es el llamado a liderar un plan? No se oye, padre...

GOREN. Solo vean hasta dónde llega el fanatismo religioso, y el odio a Israel, los pasajeros de ese avión se salvaron por un pelito. Nadav Goren, embajador de Israel en Honduras, califica el hecho como un atentado terrorista.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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