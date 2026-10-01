¡Pobre pueblo, pobre!... ¿Y quién defiende a los pacientes?

HUELGA. “Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento”: Hipócrates. Bueno, pero el llamado “padre de la medicina” se estará retorciendo en su tumba ante la inhumana, cruel y despiadada huelga del Colegio Médico.

CRIMEN. Usar a los enfermos, la salud y la vida misma de las personas como bandera de lucha, debería ser tipificado como un crimen en el Código Penal, y proceder a derogar el nefasto Estatuto Médico.

POBRE. ¿Por qué no se paran solo los médicos a quienes no les han pagado? El 95% ha recibido su salario. Y ahora ¿quién podrá defender a la gente humilde que acude al IHSS y a los hospitales públicos? ¿Cuánta gente ha muerto o ya entró al corredor de la muerte por esa inhumana huelga que ya lleva casi un mes? Pobre, pueblo, pobre...

SESAL. Un ministro de Salud debe estar 24/7 al frente de sus responsabilidades y la Sesal no ha funcionado con el presidente Asfura a la cabeza, dice Roberto Cosenza, diputado del PN, presidente de la Comisión de Salud del Congreso y exviceministro.

CUENTAS. Julio Larios, exasesor y hombre de confianza de Nasralla, le pregunta que si hoy se niega a rendir cuentas como candidato ¿mañana haría lo mismo como presidente con el manejo del presupuesto?

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CA-4. Vieron los actos terroristas en la CA-4 en las presuntas protestas por los combustibles. Los encapuchados asaltaron varios camiones, incluido un contenedor de cervezas y, de chascada, trancaron por horas el tráfico.

ORDEN. Si esos relajos continúan y terminan de hundir la anémica economía, a ver si la racha se amarra los burros y los pantalones, y pone orden.

MAMO. Aja y, si las Fuerzas Armadas no intervienen para poner orden en las carreteras, espérense a que metan al mamo a los primeros refundidores uñudos y, ya van a ver. Quién los aguanta.

MESAS. Arrancan las mesas técnicas en el Congreso, y algunos ya salieron con la propuesta de un colchón petrolero, para amortiguar las subidas y bajadas de los combustibles.

LIDERAR. Para más Juan Diego ya tomó algunas medidas ante la crisis de los combustibles, como el teletrabajo y otras hierbas y, no digamos, el Tommy en el Congreso. ¿Y el Ejecutivo, que es el llamado a liderar un plan? No se oye, padre...

GOREN. Solo vean hasta dónde llega el fanatismo religioso, y el odio a Israel, los pasajeros de ese avión se salvaron por un pelito. Nadav Goren, embajador de Israel en Honduras, califica el hecho como un atentado terrorista.