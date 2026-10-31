Los demás ministros y funcionarios racheros, que pongan las bardas en remojo

REMEZÓN. Sorpresivo remezón en la racha en pleno tracateo de los aumentos a la canasta básica, incluidos los huevos, gracias a las “gracias” de Trump y su guerra en Irán.

SOPLAN. A ver si soplan a nombrar a los reemplazos, sean quienes sean, porque el director del INA (QEPD) ya días que murió y todavía no tiene sustituto, pese a los desmadres que hay en el agro con las invasiones de tierras.

BARDAS. Que pongan las bardas en remojo los demás ministros y funcionarios racheros, porque, así como esa inesperada sacudida de ayer, el día menos pensado podría llegar la otra. Vea y no aterrice como regalo de navidad.

MISMO. La de Educación, cargo clave para cualquier gobierno y, no digamos, para el país, se va con mucha pena y sin ninguna gloria. Nunca se escuchó nada nuevo que hiciera. Lo mismito de lo mismo. Lástima.

CAPTURA. Avisa el Tommy que las reformas penales aprobadas por el Congreso ya están viendo la luz al final del túnel, con la captura de al menos 75 cabecillas de maras, cuyas cabezas ya fueron rapadas y están confinados en celdas de máxima seguridad.

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GRAFITIS. El tigre del sur también manda a decir que ya empezaron a borrar los grafitis con signos de maras, lo cual no solo es limpieza, sino que manda un mensaje claro y contundente a las pandillas de que se les acabó la fiesta y ha comenzado la “era del orden y la Ley”.

JUEZA. Hombre, pensándolo bien, que mejor nos pongan de jueza a Sonia Marlina, mandan a decir ahora las carretas de la comisión permanente espuria del Redondo que recusaron a Anny.

TEMIS. Los chuscos que escriben en esos chats, a quienes no se les escapa nada ni nadie, preguntan que porqué ni uno solo del familión -y tampoco la Ramona- acompañaron a sus mandaderos de la permanente a los recintos de la diosa Temis.

ARREGLAN. Bueno, dicen, como no son papos y ni uno solo del familión integró esas comisiones, ahora que vean cómo puercas se las arreglan para salir de ese embrollo.

EQUIPO. Más sobre el saqueo de Libre al estilo del Rey de los Hunos, la liquidadora destapa que compraron 147 millones en equipo biomédico, para el “hospital” de occidente y cuando dejaron el gobierno la dichosa construcción apenas había avanzado en un 27 por ciento. ¡Descarados!

BODEGA. Aja ¿y por qué creen que adelantaron la compra de todo ese equipo? ¡Adivinaron! ¿Quién negoció el asunto con los proveedores? Y, qué creen, ahora las máquinas se están pudriendo en una bodega.