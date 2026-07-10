Le llegó la hora al avioncito presidencial; a ver quién da más

AVIÓN. Pues, hombre, Hilario, hoy se conocerán las ofertas para la compra del llevado y traído avión presidencial. Pasaron los cuatro años de Libre y ni siquiera eso pudo hacer.

VALOR. Lo mismito pasó con el puente Germania, el tunelito de La Florencia, la represa San José, en fin. Y, aun así, tenían el valor de querer seguir.

PELO. ¿Será cierto que hay una familia catracha que bien podría comprar el avioncito hasta cash-cash y que sería como arrancarle un pelo de la cabeza? Será.

RETO. El Pollo reta a Nasralla a la hora que quiera, como quiera, donde quiera y con quien quiera, para que “me demuestre que yo soy un ladrón... Si es hombre, lo reto a un debate público... para que él me enseñe las pruebas que tiene contra mi persona y yo sí le voy a enseñar las pruebas que tengo contra él”. ¡Vaya, jodido!

LINCHAR. La izquierda carroñera prepara baterías para linchar a Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo 5 de agosto, un órgano de la OEA bajo el eterno control del marxismo troglodita del continente, empezando por el chavismo.

PISTERAS. Ya hace tiempo que Honduras y otras naciones hubieran denunciado la parcialidad de la CIDH con las ONG pisteras y vividoras de la izquierda de cafetín.

RECIBIR. ¿Sabían que, cuando Cossette López intentó, el año pasado, interponer la denuncia ante la CIDH sobre la persecución del tal Roosevelt y de todo el aparato de poder de Mel Zelaya y Xiomara, ni siquiera se la quisieron recibir?

ABUSOS. En otras palabras, solo a entregarse va la pobre Honduras ante esos seudoorganismos de “derechos humanos”. Pregunten qué han hecho contra todos los abusos y atropellos de Maduro en Venezuela y de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua. ¿Y Cuba?

GATO. La bulla en Educación es que Esponda contrató a Nahún Espinoza -sin ser docente- con un “sueldito” de 80 mil, y la bulla es que ahora lo contratará Odir como técnico del equipo de fútbol de la UNAH. Un gato para caer parado, el hombre.CNA. Hasta que se reventaron a Nelson Licona, del CNA. Ya días le llevaban hambre. A ver cuándo, preguntan, pasan la escoba por el Fonac y mandan a echar pulgas a otro lado a Marito Urquía y a su asistente, Silvia Ayala. Solo que, según las malas lenguas, MU es protegido de un alto dirigente liberal.

MECHES. Hasta con pañales y retretes llegó Mercedes al CCG; tal vez así, dice, los ministros dejan de “cacaraquear” y pasan la escoba azul.