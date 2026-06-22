La ENEE en cuidados intensivos mientras los partidos juegan al pulso

AMIGOS. Adivinen quién anda C de la R, por el zipizape que se tienen sus amigos liberales y cachurecos, por unas cositas que se le zafaron a la resignada en un X. Qué tal cuando ya vengan las elecciones.

CANTINA. Ajá, y no se supone que por eso se arreglaron entre ambos e hicieron a un lado a los refundidores, porque entre ellos pueden hablar, dialogar, consensuar, contrario a aquellos otros que, lejos de componerse, ahora lanzan hasta botellazos en pleno hemiciclo, como si estuvieran en una cantina.

ENEE. El asunto es que el enfermo -la ENEE- tiene cáncer y ya le hizo metástasis y, o lo trasladan de emergencia al quirófano -con las reformas al sector energético- o mejor le decretan extremaunción.

DERECHO. Cualquier cosa que pretenda negociar el PL -que está en todo su derecho como parte de la coalición- no debería usar a la ENEE como moneda de cambio. Seguro habrá otros pendientes que pudiera invocar.

LIBRE. Eso está bien en Libre, su bancada, su dirigencia y el familión que lo maneja, a quienes el país -incluida la crisis energética- les importa un cacahuate.

PAOLA. A ver si la pareja de tal para cual entiende el mensaje a Ana Paola: “Para hablar de dignidad debería primero saber lo que significa, pero, como sabemos que eso es mucho pedirle...la dignidad no se negocia, ni depende de intereses o conveniencias para satisfacer su ambición”.

CARA. Ana Paola le restriega en la cara a la parejita su confabulación con Libre -que a puras cachas sacó 19 por ciento- “para no hacer los escrutinios especiales y para dejar las actas en cero”.

MASA. “Una persona digna e íntegra puede perder una elección, reconocerlo y aprender de sus errores...(pero) no se engañen, la historia suele absolver al derrotado honesto, pero rara vez perdona la trampa, la manipulación y la mentira”. ¿Queréis más masa, lorito?

RETO. La Alvarenga reta a la pareja de papables a que se sometan al polígrafo, con supervisión -si quieren- del Vaticano, para saber de una vez por todas quién dice la verdad sobre el billete de la deuda política, de la campaña y otras hierbas.

OEA. En Panamá esperan al “papi” en la Asamblea de la OEA. En Kiev visitó la emblemática catedral de Santa Sofía y los sitios bombardeados por Putin.

CAFÉ. Contentos los caficultores por los 11 mil quintales de fertilizantes que mandó la SAG, pero avisan que, si El Niño se cumple, quién sabe que en octubre salga la cosecha y piden más apoyo.