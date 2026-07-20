Colorín colorado, se fue el Mundial y volvieron las malas noticias en los combustible

VOLVER. Pues, hombre, Hilario, colorín colorado, que el Mundial se ha acabado y, a volver a la realidad se ha dicho. Hoy los combustibles suben de nuevo, regresan el MP y la Corte, y mañana lo hará el Congreso.

GANADOR. Bueno, al final el gran ganador del mundial ha sido Infantino y la FIFA, con esos llenazos en los estadios y precios por boleto jamás vistos. Hasta 42 mil verdecitos por una entrada a la gran final.

BISNES. Lo importante para la FIFA era que Messi y Argentina llegaran a la final por aquello de los “bisnes”. En el MetLife Stadium había cerca de 90 mil espectadores, incluidos Trump, el rey Felipe VI, el tal Pedro Sánchez y la Sheinbaum mexicana.

1,800. Se trata, además, de la Copa del Mundo más vista por la TV en la historia de los mundiales. Más de 1,800 millones de televidentes en audiencia global. Ya ven porqué era tan importante que Messi llegara a la gran final.

BUCLE. Trump arribó al MetLife Stadium en el Marine One y sobrevoló el coloso deportivo. Solo el bucle se le miraba por la ventana. Llegó sin Melania pese a que es paisana del árbitro.

CONEJO. Vieron a Bukele, solo un “tonto”, dice, puede pensar que pelearía con Honduras por el Conejo, pero bien que pone a su canciller a “prohibirle” a Honduras ejercer actos de soberanía en el islote.

ENEE. La bulla es que en el hemiciclo por fin le entrarán a las reformas a la ENEE. El Tommy ha andado en busca de consensos, pero hay diputados liberales que todavía siguen embrecados.

TETA. Confirmado, el familión sigue mamando de la teta de “papá Estado”, y el propio Juan Diego ha confirmado que “Carloncito” es asesor de un regidor de Libre en la AMDC.

VACA. Qué sería de los Zelaya Castro sin la vaca del Estado, si toda la vida han vivido de ella, y siguen viviendo.

PARACAS. En esas redes publicaron listones de paracas de Libre en la AMDC, la mayoría “asesores” de regidores refundidores. Juan Diego ha aclarado que cada regiduría tiene su cuota y allí los han metido. Mercedes Saravia tiene plantón hoy.

VÍDEOS. Avisan que esos vídeos de Cossette son marca IA, fabricados por ilustres que no tienen qué hacer, como los audios aquellos de Nerón y de Johel Zelaya.

PÍO. Para que vean la doble moral y doble discurso de los Z de M...como les dice Milei, allí sale la Ramona diciendo que el regreso de JOH es una “humillación a la justicia” y nunca dijo ni pío por el narcovídeo de la mitad para el comandante.