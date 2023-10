DIJO. Carlón jura y perjura que no dijo lo que dicen que dijo y, si lo dijo, lo dijo sin querer queriendo, pero que, en todo caso, se arrepiente de haberlo dicho: “Perdón papaíto, no lo vuelvo a hacer”.

BOC. Avisan que no es cierto que Nasralla será el candidato de la oposición, que ni remotamente se ha hablado de eso, y reiteran que el BOC no es una alianza electoral, sino, un pacto para no permitir que Libre imponga a la brava al fiscal y termine de refundir el país con una constituyente.

CUATRO. Hombre, grave esa denuncia de Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, que los hondureños deben esperar hasta cuatro meses para poder conseguir una cita en un consulado.

400. Pero más grave aún, según su denuncia, que en “consulados como en el de Houston, Dallas y el mismo Nueva York cobran entre 300 y 400 dólares para gestionar una cita... lo que pasa es que la gente tiene miedo denunciar”, asegura.

REVISIÓN. A revisión el gobierno socialista de Xiomara, el próximo miércoles, allá en la capital federal por parte de un comité del Senado. A ver si pasa las pruebas de confianza.

TUIT. Bueno, pero si no pasa el examen, aquel que dijimos ya tiene listo el tuit: Injerencistas, tales por cuales, come cuando hay, saltatapias, robagallinas...

VARA. La bulla es que de aquí va soplando una comitiva para estar presente, en carne y hueso, en las audiencias. Bien dice el versículo bíblico: “Con la misma vara que medís serás medido”. Lo mismito hacía Libre cuando JOH.

MADURO. Pues, vieran que el Maduro venezolano casi se cae de la carrera, con tal de cumplirle a Biden. Más tardó en negociar que en echarle la Conatel de allá a la oposición, para que ningún medio de televisión y radio transmita sus elecciones primarias de mañana. Qué tal.

PAJA. Con razón Bukele dice que esos acuerdos son pura paja, que Biden corrió a suspenderle las sanciones a Venezuela, por el desmadre del petróleo que podría dejar el despelote en Gaza.

REPRESA. Sepa Judas a quien puercas le envía el mensaje, pero allí sale Bukele inaugurando una represa, y manda a decir que así se pegan botones.

QUINTÍN. No es socialismo, dice el valiente Quintín, es “sucialismo”, y se están terminando de pasear en Honduras. Será.

VAGOS. Los vagos encapuchados se zafaron solitos de la “U”, luego de las denuncias que no eran estudiantes, sino, colectivos de Libre, enviados por la ex de la Red Solidaria y el ruso Rasel.