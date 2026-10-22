Grupo Inversiones La Paz rinde homenaje a 96 colaboradores con trayectorias de hasta 35 años de servicio

En una solemne velada celebrada en la capital hondureña, Grupo Inversiones La Paz (ILP) conmemoró una nueva entrega de su evento anual Trayectoria. En esta ocasión, la empresa reconoció la lealtad, esfuerzo y perseverancia de un total de 96 colaboradores que han dedicado importantes etapas de sus vidas al desarrollo del conglomerado. La cita tuvo como escenario las instalaciones del Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa, donde los agasajados acudieron acompañados por sus familiares más cercanos y directivos de la institución. El acto estuvo dedicado a distinguir a aquellos profesionales que cumplieron hitos laborales de 10, 15, 20, 25 y hasta 35 años de labor ininterrumpida dentro de las distintas filiales del consorcio.

Más allá del cómputo cronológico, la edición 2026 de este encuentro se concibió como un tributo a las vivencias, aprendizajes y valiosas contribuciones de los trabajadores. Cada aniversario simboliza desafíos superados y lazos personales que han fortalecido la cultura interna de la compañía durante décadas. Durante el desarrollo del evento, los presentes compartieron testimonios y remembranzas que evidenciaron la evolución institucional de Grupo ILP a través de los ojos de su gente. Asimismo, se dedicó un espacio para resaltar el rol que desempeñan las familias, consideradas una pieza fundamental en el respaldo y éxito diario de los homenajeados.