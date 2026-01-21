  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Video: conductor de mototaxi embestido por vehículo en Olancho

Cámaras de seguridad captaron un accidente en Chilapa, Santa María del Real, Olancho, donde un hombre que se desplazaba en una mototaxi resultó herido.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 08:01
El Heraldo Videos