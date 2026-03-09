EH Plus
Tráfico pesado se registra en la salida al sur de Tegucigalpa
La congestión vehicular complica la circulación en una de las principales vías de salida de la capital, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se normaliza el flujo del tránsito.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 09:03
El Heraldo Videos
Videos
Videos
Intentan incendiar instalaciones del 911 en Choluteca
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Arboleda se hace presente y pone el empate para Olimpia ante Real España
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Ritacco no falla el penal y pone a ganar a Real España ante Olimpia
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Pequeños olimpistas cuentan quién es su jugador preferido
Erlin Varela
Videos deportes
Dos amigos separados por colores viven la pasión del clásico Olimpia vs Real España
Grupo OPSA
Videos deportes
Olimpia se instala en el Estadio Chelato Uclés para vivir el esperado clásico nacional
Grupo OPSA
Videos deportes
Real España llega al Estadio Nacional Chelato Uclés para enfrentar a Olimpia en clásico intenso
Grupo OPSA
Videos deportes
José Francisco Molina llega al Estadio Nacional para presenciar el duelo Olimpia vs Real España
Grupo OPSA
Videos deportes
La barra del Olimpia llena de emoción y color el Estadio Chelato Uclés
Grupo OPSA
Videos Honduras
Regidor Bayron Funes confirma que pavimentación de Lepaterique iniciará en los próximos días
Marbin López
Videos Honduras
Maquinaria de la SIT llega a Lepaterique para dar inicio a esperada pavimentación vial
Marbin López