Tráfico pesado se registra en la salida al sur de Tegucigalpa

La congestión vehicular complica la circulación en una de las principales vías de salida de la capital, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se normaliza el flujo del tránsito.

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 09:03
El Heraldo Videos