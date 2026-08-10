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Terremoto en Colombia deja daños en aeropuertos y obliga a evaluar la infraestructura aérea

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió gran parte de Colombia y dejó severos daños estructurales en varias ciudades, incluyendo afectaciones en aeropuertos.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 09:08
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