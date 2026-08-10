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Escenas de terror desata el terremoto en Colombia

Personas corrieron por las calles, gritaron, se lanzaron al pavimento y buscaron sostenerse de estructuras mientras caían partes de fachadas de edificios.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 09:08
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