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El pánico en calles de Colombia por fuerte terremoto

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió gran parte de Colombia y provocó escenas de pánico en ciudades como Cali, Manizales y Pereira.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 09:08
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