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Sismo de magnitud 7.4 causa estragos en Colombia y afecta operaciones aeroportuarias

En Pereira, el aeropuerto reportó daños en sus instalaciones, mientras que en Cali y Manizales se registraron edificios agrietados y desprendimientos de fachadas.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 09:08
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