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Matan a dos hombres en balneario de aldea El Pino en Atlántida
De acuerdo a información preliminar una de las víctimas sería de nacionalidad colombiana y pertenecerían a la banda de "Los Grillos".
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 17:07
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