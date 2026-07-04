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Matan a dos hombres en balneario de aldea El Pino en Atlántida

De acuerdo a información preliminar una de las víctimas sería de nacionalidad colombiana y pertenecerían a la banda de "Los Grillos".

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 17:07
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