Salvador Nasralla dice que comisión se reunirá con el Partido Nacional
Salvador Nasralla dice que comisión del CCEPL se reunirá con el Partido Nacional y con la consejera presidente del CNE para alcanzar acuerdos
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 14:12
Salvador Nasralla dice que comisión se reunirá con el Partido Nacional
Videos Honduras
Joven grita desesperada ante agresión de colectivos de Libre
Cortesía
Videos Honduras
Militantes de Libre agreden a motociclista durante disturbios cerca del CLE en Tegucigalpa
Cortesía
Videos
Maquinaria avanza en apertura de calle para el libramiento salida al sur en La Cañada
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Persisten protestas en el CLE en las afueras del INFOP
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Simpatizantes de Libre y Liberal atacan carpa del Partido Nacional en las afueras del INFOP
El Heraldo
Videos Honduras
Protestas en el Infop impiden arranque del escrutinio especial; señalan al PL y Libre
El Heraldo
Videos Honduras
Más de 170 cámaras vigilarán cada movimiento durante el escrutinio especial del CNE
Redacción
Videos Honduras
Ambiente en las afueras del Consejo Logístico Electoral en el INFOP
Redacción
Videos Honduras
Ciudadanos se concentran afuera del CLE gritando "voto por voto"
Redacción
Videos deportes
Gignac anota y acerca a Tigres al título ante Toluca
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Firma pendiente de Ochoa retrasa el arranque del escrutinio especial
Rodiney Cerrato