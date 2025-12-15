Joven grita desesperada ante agresión de colectivos de Libre

Una joven irrumpe con gritos de auxilio en medio del caos, mientras denuncia una agresión ocurrida bajo un paso a desnivel. El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que muestra a un grupo de personas golpeando a un ciudadano, en hechos que se produjeron durante nuevos disturbios que volvieron a frenar el escrutinio especial.