Joven grita desesperada ante agresión de colectivos de Libre

Una joven irrumpe con gritos de auxilio en medio del caos, mientras denuncia una agresión ocurrida bajo un paso a desnivel. El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que muestra a un grupo de personas golpeando a un ciudadano, en hechos que se produjeron durante nuevos disturbios que volvieron a frenar el escrutinio especial.

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 14:59
El Heraldo Videos