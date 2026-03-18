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Raphinha anota y Barcelona ya vence a Newclastle en Champions League

El Barcelona, líder de LaLiga e imparable en su estadio desde que regresó a finales de noviembre, lo tiene todo a su favor para superar la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle (1-1 en la ida), que también está en un buen momento tras su victoria liguera en Stamford Bridge (0-1).

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 11:03
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