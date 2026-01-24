Junta Directiva en propiedad
Toma de posesión
Videos Honduras
Tegucigalpa se prepara para la toma de posesión de Juan Diego Zelaya
Marbin López
seguir +
Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 11:13
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Tegucigalpa se prepara para la toma de posesión de Juan Diego Zelaya
Marbin López
Videos Honduras
Honduras camina con fe: comienza la peregrinación de la Virgen de Suyapa
David Romero
Videos Honduras
Individuo agrede a periodista con gas pimienta en las cercanías del Congreso Nacional
Cortesía
Videos Honduras
Cálix asegura que ya trabajan para llevar a Ochoa a juicio político
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Congreso posterga sesión para definir Junta Directiva en propiedad por falta de consensos
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Ana García solicita a Trump devolver visas familiares para ver a JOH
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Partido Nacional y Liberal avanzan en reformas electorales y laborales
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Aldana condiciona entrega de la Alcaldía a recuento de votos por la CSJ
Marbin López
Videos Honduras
A 3 días de la toma de posesión del nuevo alcalde, simpatizantes de Libre aseguran que "Aldana no se va”
Marbin López
Videos Honduras
Congreso Nacional elige junta directiva provisional, previo a instalación del pleno
Agencia EFE
Videos Honduras
Nasry "Tito" Asfura recibe su credencial como presidente constitucional de Honduras
Agencia EFE
Videos Honduras
Presidencia del Congreso: Cálix reconoce fracaso en obtener votos liberales
Lesly Chambasis